تقارير: نيمار يوجه ضربة قاتلة إلى ريال مدريد

ذكرت تقارير صحفية فرنسية بأن البرازيلي ​نيمار​ دا سيلفا نجم باريس ​سان جيرمان​ لا يرغب في الانتقال إلى ريال مدريد في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأكد موقع Le10sport الفرنسي أن نيمار لا يرغب في الانتقال إلى الملكي في الصيف ويفضل العودة إلى ​برشلونة​.

وأشار الموقع الفرنسي إلى أن نيمار يخطط للرحيل عن باريس سان جيرمان في الصيف المقبل بعد موسمين فشل فيهما PSG في التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا.

وذكر الموقع الفرنسي بأن وسائل الإعلام الإسبانية كانت قد أكدت أن البلوجرانا اقترب من استعادة نيمار في الصيف الحالي بعد مفاوضات مع نظيره الفرنسي، حيث قد يدخل أحد لاعبي برشلونة ضمن الصفقة من الثنائي البرازيلي فيليب ​كوتينيو​ أو الفرنسي عثمان ديمبلي.

كما أفادت وسائل الإعلام الإسبانية بأنه على الرغم من اهتمام ريال مدريد بنيمار، إلا أن النجم البرازيلي ليست لديه نية لارتداء قميص الملكي على الرغم من اتصالات فلورنتينو بيريز رئيس الملكي بالمقربين من نيمار على عكس برشلونة لكن النجم البرازيلي يدرس خيارا واحدا فقط إذا رحل عن باريس سان جيرمان وهو العودة إلى برشلونة.