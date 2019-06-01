اليوم.. صرف معاشات يونيو بمناسبة عيد الفطر المبارك

تبدأ وزارة التضامن الاجتماعى، صرف جميع المعاشات المستحقة عن شهر يونيو اعتباراً من اليوم السبت من جميع ماكينات الصرف الآلى المنتشرة على مستوى الجمهورية، ومن جميع منافذ الصرف التابعة للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى بصندوقيها، وبنك ناصر الاجتماعى، ومكاتب البريد على أن يتم الصرف من البنوك اعتباراً من الأحد 2 يونيو، بمناسبة عيد الفطر المبارك، وتقوم الوزارة بصرف ما يزيد عن 13 مليار جنيه شهريًا معاشات لنحو 8 ملايين قائم بالصرف.





كما تقرر تشكيل غرفة عمليات من قيادات الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى وهيئة البريد وبنك ناصر الاجتماعى لمتابعة حسن سير عمليات صرف المعاشات من المنافذ المختلفة، وأصدرت تعليماتها بفتح منافذ الصرف التابعة للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى بصندوقيها اليوم السبت، مع التوجيه بعدم انصراف العاملين بالمنافذ حتى حصول آخر مواطن موجود بمنافذ الصرف التابعة للهيئة على معاشه.



