القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ليفربول وتوتنهام في نهائي دوري أبطال أوروبا

يفتح استاد "واندا ميترو بوليتانو" أبوابه في تمام التاسعة مساء السبت 1 / 6 / 2019 لاستضافة واحدة من أقوى المباريات المرتقبة في الفترة القادمة حيث سيواجه فريق ليفربول المحترف ضمن صفوفه المصرى اللاعب محمد صلاح نظيره توتنهام هوتسبير في نهائي دوري أبطال أوروبا.





وكان ليفربول قد خسر نهائي النسخة الماضية من دوري أبطال أوروبا على يد ريال مدريد بنتيجة 3-1 للإسباني.





القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وتوتنهام:

ستقوم عدد من القنوات بإذاعة مباراة ليفربول وتوتنهام بجانب مجموعة قنوات بي إن سبورت الرياضية،وخاصة قناة Bein sport الاولي الناقل الحصري لمباريات الأوروبية، حيث سيكون مشاهدة مباراة ليفربول وتوتنهام مباشرة، على قناة بي إن سبورت أتش دي 1.





تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ليفربول وتوتنهام مباشرة:

• قناة أرينا سبورت 2 - القمر الصناعي (أسترا 3 A) تردد 11798 معدل ترميز 27500

• قناة ZDF HD - القمر الصناعي (hot bird) تردد 11054 معدل ترميز 27500

• قناة ZDF HD - القمر الصناعي (أسترا) تردد 11369 معدل ترميز 27500

• قناة sport 3 - القمر الصناعي (1 afghansat) تردد 11293 عامودي معدل ترميز 27500

• قناة Idman - القمر الصناعي (Azerspace-1 (46°E)) تردد 11169 افقي معدل ترميز 20400

• قناة إدمان اربيذجان - القمر الصناعي (أوروبا ستار1) تردد 11175 معدل ترميز 27500

• قناة DUHOK HD - القمر الصناعي (NSS (57°E) ) تردد 11188 عامودي معدل ترميز 1874

• قناة Negaah TV - القمر الصناعي (afghansat 48° E) تردد 11231 عامودي معدل ترميز27500

• قناة Rah-e-Farda - القمر الصناعي (1 afghansat) تردد 11293 عامودي معدل ترميز 27500

• قناة Maiwand TV - القمر الصناعي (Y1A) تردد 11885 افقي معدل ترميز 27500

تأهل فريق ليفربول الإنجليزي إلي نهائي دوري أبطال أوروبا بعد ريمونتادا تاريخية حققها بالفوز على فريق برشلونة الإسباني برباعية نظيفة، بعد خسارته لقاء الذهاب 3 / 0 بينما تأهل فريق توتنهام على حساب أياكس بعد الفوز في مباراة العودة بثلاث أهداف مقابل هدفين وكانت مباراة الذهاب بين الفريقين قد انتهت بفوز أياكس بهدف دون رد.

موعد مباراة ليفربول وتوتنهام:

ستقام مباراة ليفربول وتوتنهام يوم السبت الموافق 1 يونيو 2019، الموافق لـ 27 رمضان 1440هـ، في تمام السابعة مساءًا بتوقيت جرينتش، والتاسعة بتوقيت القاهرة، والعاشرة بتوقيت مكة المكرمة على ملعب "واندا ميترو بوليتانو" في مدريد، وستذاع عبر قنوات bein sport 1.



