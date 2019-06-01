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مقتل طفلة ذبحا على يد ملثمين في الشرقية

السبت 01/يونيو/2019 - 06:36 ص
مقتل طفلة ذبحا على يد ملثمين في الشرقية
سكين - صورة أرشيفية
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سمر السيد_اسلام علي
 
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شهدت قرية النخاس التابعة لمركز الزقازيق بالشرقية جريمة بشعة حيث لقيت طفلة مصرعها ذبحا وأصيبت أخرى على يد ملثمين مجهولى الهوية اقتحموا منزلهم.

وكان اللواء جرير مصطفى مدير أمن الشرقية، قد تلقى إخطارا من مركز شرطة الزقازيق، بلاغا يفيد بقيام أشخاص ملثمين مجهولي الهوية باقتحام منزل بقرية النخاس التابعة لمركز الزقازيق والاعتداء على طفلتين بأسلحة بيضاء، ما أسفر عن مصرع طفلة 13 عاما إثر إصباتها بجرح طعني في الرقبة وإصابة أخرى بجروح قطعية.

وانتقلت قوة من مباحث مركز شرطة الزقازيق بإشراف الرائد أشرف ضيف رئيس مباحث المركز لإجراء الفحوصات والتحقيقات اللازمة. وجار تكثيف الجهود لضبط الجناه.
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