انتهاء تصوير مسلسل "لآخر نفس"
السبت 01/يونيو/2019 - 06:23 ص
شيماء عطية
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انتهى صناع مسلسل "لآخر نفس" من تصوير مشاهد العمل الأخيرة، منذ قليل.
وتوجه مخرج العمل حسام علي بالشكر لصناع المسلسل عبر حسابه الخاص بموقع "فيسبوك"، حيث نشر بوستر العمل وكتب: "الحمد لله فركش لآخر نفس تجربة علمتني كتير.. شكرًا لكل روح وعقل وأيد تعبت في المسلسل".
"لآخر نفس" من بطولة ياسمين عبد العزيز وأحمد صلاح حسني وفتحي عبد الوهاب، وتأليف عبد الله حسن، وأمين جمال، وطارق الكاشف، وإخراج حسام علي، وإنتاج سيرينجي.
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