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بينتيز: جيل ليفربول الحالي أفضل من بطل الشامبيونزليج 2005

السبت 01/يونيو/2019 - 05:54 ص
بينتيز: جيل ليفربول الحالي أفضل من بطل الشامبيونزليج 2005
رافائيل بينتيز
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منى العوضي
 
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أشاد رافائيل بينتيز مدرب نادي نيوكاسل يونايتد، بمستوى الجيل الحالي لنادي ليفربول مؤكداً أن هناك لاعبين مميزين في صفوف الريدز.

 

وقال بينيتز، في تصريحاته عبر موقع "ليفربول إيكو": "أريد أن أكون محترماً للغاية مع لاعبي فريقي السابق، لكن هذا الفريق الحالي لليفربول أفضل بكثير من الفريق الذي حققت معه دوري أبطال أوروبا 2005".

 

كما أوضح بينتيز أن نادي ليفربول أفضل حالياً ليس فقط من حيث الفريق، لكن قائمة اللاعبين أيضًا فهناك أسماء ثقيلة.

 

وسيكون عشاق نادي ليفربول على موعد مع مباراة قوية ضد توتنهام مساء يوم غدٍ السبت في مباراة نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا وستلعب المباراة على ملعب أتلتيكو مدريد.

 

والجدير بالذكر أن رافا بينتيز قد حقق لقب دوري أبطال أوروبا عام 2005 على حساب إيه سي ميلان بعد التعادل 3-3 والاحتكام لركلات الترجيح والفوز بها 3-2.

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