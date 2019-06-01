روما يخطط لخطف مدرب نيوكاسل يونايتد

بات الإسباني رافائيل بينيتيز، مدرب نادي نيوكاسل يونايتد، ضمن اهتمامات روما الإيطالي من أجل تولي القيادة الفنية للذئاب بدايةً من الموسم الجديد.

وقالت صحيفة "لاجازيتا ديلو سبورت" الإيطالية، إن إدارة نادي روما تريد التعاقد مع المدرب الإسباني، بعد قرار جيان بييرو جاسبيريني بالبقاء مع أتالانتا.

وذكرت التقارير أن إدارة روما كانت تضع جاسبيريني على رأس قائمة مرشحيه لخلافه كلاوديو رانييري لكن مدرب أتالانتا سيبقى لقيادة فريقه في دوري أبطال أوروبا خلال الموسم المقبل.

وأشارت الصحيفة الإيطالية أن إدارة نادي روما لديها بعض الأسماء المرشحة لتدريبه مثل بينيتيز والفرنسي لوران بلان.