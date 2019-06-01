وكيل الرياضة بالبحيرة لـ"الفجر": معالم الاستثمار بدأت تظهر أكثر داخل مراكز شباب المحافظة (فيديو)
السبت 01/يونيو/2019 - 07:59 ص
إسلام أمين
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أكد الدكتور إبراهيم خضر، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالبحيرة، أنه تم تنجيل عدد من الملاعب بمراكز شباب أبوحمص وكوم القناطر وحوش عيسي، بالإضافة إلي تطوير مركزي لمركز شباب أبوالمطامير.
وأضاف خضر، في تصريحات خاصة لـ"الفجر"، أن معالم الاستثمار وحق الانتفاع بدأت تظهر أكثر داخل مراكز الشباب وستعود بالنفع علي الجميع، حيث تم تجهيز حمامات سباحة داخل مراكز إيتاي البارود وكفرالدوار وابوالمطامير بنظام حق الانتفاع، كما سيتم طرح 4 مناقصات بنظام الاستثمار مما سيكون خطوة نحو آفاق تقدم الرياضة علي أرض محافظة البحيرة.
كما أكد "خضر" أنه تم تشكيل لجنة لمتابعة تجهيز واستعدادات مراكز الشباب طوال إجازة عيد الفطر المبارك، للتأكد من إنهاء كافة الأعمال.
وجدير بالذكر أن الدورات الرياضية الرمضانية تشكل ملمحًا مميزًا لشهر رمضان الكريم بمختلف محافظات الجمهورية بصفة عامة، وبمحافظة البحيرة بصفة خاصة، حيث يعتاد الشباب خلال أيام الشهر الفضيل على تنظيم مباريات كرة القدم في الملاعب الشعبية، وكذلك في صالات الأندية الرياضية، لما تتمتع به من حضور جماهيري كبير.
حيث تقام المباريات بعد صلاة العصر نهارا أو التراويح في المساء، إما على ملاعب رملية كما في الأزقة والحواري أو ملاعب عشبية مجهزة أو داخل صالات الأندية الرياضية المخصصة بالأساس لكرة القدم الخماسية، وحرصا على إنجاح تلك الدورات، يرصد منظموها جوائز متنوعة للفرق الفائزة بالمراكز الأولى إضافة إلى جوائز أفضل اللاعبين والهدافين وما شابه، كما تمنح الدورات الرمضانية الفرصة لكشافي الأندية للبحث عن المواهب الصاعدة حيث تضع بعض الأندية أعينها على أقوى الدوريات لاختيار أبرز اللاعبين لضمهم لفرقهم الكروية، فترسل الكشافين لاختيار اللاعبين المميزين والاستفادة منهم.
وأضاف خضر، في تصريحات خاصة لـ"الفجر"، أن معالم الاستثمار وحق الانتفاع بدأت تظهر أكثر داخل مراكز الشباب وستعود بالنفع علي الجميع، حيث تم تجهيز حمامات سباحة داخل مراكز إيتاي البارود وكفرالدوار وابوالمطامير بنظام حق الانتفاع، كما سيتم طرح 4 مناقصات بنظام الاستثمار مما سيكون خطوة نحو آفاق تقدم الرياضة علي أرض محافظة البحيرة.
كما أكد "خضر" أنه تم تشكيل لجنة لمتابعة تجهيز واستعدادات مراكز الشباب طوال إجازة عيد الفطر المبارك، للتأكد من إنهاء كافة الأعمال.
وجدير بالذكر أن الدورات الرياضية الرمضانية تشكل ملمحًا مميزًا لشهر رمضان الكريم بمختلف محافظات الجمهورية بصفة عامة، وبمحافظة البحيرة بصفة خاصة، حيث يعتاد الشباب خلال أيام الشهر الفضيل على تنظيم مباريات كرة القدم في الملاعب الشعبية، وكذلك في صالات الأندية الرياضية، لما تتمتع به من حضور جماهيري كبير.
حيث تقام المباريات بعد صلاة العصر نهارا أو التراويح في المساء، إما على ملاعب رملية كما في الأزقة والحواري أو ملاعب عشبية مجهزة أو داخل صالات الأندية الرياضية المخصصة بالأساس لكرة القدم الخماسية، وحرصا على إنجاح تلك الدورات، يرصد منظموها جوائز متنوعة للفرق الفائزة بالمراكز الأولى إضافة إلى جوائز أفضل اللاعبين والهدافين وما شابه، كما تمنح الدورات الرمضانية الفرصة لكشافي الأندية للبحث عن المواهب الصاعدة حيث تضع بعض الأندية أعينها على أقوى الدوريات لاختيار أبرز اللاعبين لضمهم لفرقهم الكروية، فترسل الكشافين لاختيار اللاعبين المميزين والاستفادة منهم.
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