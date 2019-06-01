السقا يتزوج مي عمر في أحداث الحلقة 26 من "ولد الغلابة"

شهدت أحداث الحلقة الـ26 من مسلسل ولد الغلابة للفنان أحمد السقا، والمذاع عبر فضائية "MBC مصر"، تصاعد سريع للأحداث.

ذهبت "صفية" إنجي المقدم و"زينب" هبه مجدي، إلى حفل كتب كتاب أحمد السقا ومي عمر، بل وقامتا بفضح "عيسى" أمام "حماه" الفنان محمد أبو داوود، وقالت صفية إنه تاجر مخدرات هو وابنته "فرح" وقتلا "عزت" و"ضاحي".

وأرسل "عيسى"، فيديو "لصفية" يظهر فيه شقيقه "حمزة" الفنان كريم عفيفي وحوله عدد كبير من الأشخاص السودانيين ليطمأنها عليه وتتأكد أنه هرب من القاهرة إلى السودان وستقوم "صفيه" بإبلاغ الشرطة وإعطائهم الفيديو فيعتقدون أن عيسى، ليس له دخل وتكف عن مراقبته.





جدير بالذكر أن "ولد الغلابة" من تأليف أيمن سلامة، ويؤدي بطولته الفنان أحمد السقا، والفنان محمد ممدوح، وهادي الجيار، وإنجي المقدم، ومي عمر، وهبة مجدي، وإدوارد، وسلوى عثمان، وكريم عفيفي، وريم سامي، ومن إخراج محمد سامي.



