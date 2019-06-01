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mOhMeD sAlAh يلا شوت الجديد مشاهدة مباراة ليفربول وتوتنهام Tottenham بث مباشر yAlLA ShoOT NoW

السبت 01/يونيو/2019 - 05:45 ص
mOhMeD sAlAh يلا شوت الجديد مشاهدة مباراة ليفربول وتوتنهام Tottenham بث مباشر yAlLA ShoOT NoW
مشاهدة مباراة ليفربول وتوتنهام
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سيكون عشاق كرة القدم حول العالم على موعد مع مباراة ليفربول القادمة في نهائي دوري أبطال أوروبا ضد توتنهام ونستعرض لكم عبر التقرير التالي القنوات الناقلة للمباراة والتشكيل المتوقع لنادي ليفربول.

 

وحصلت مجموعة قنوات بي ان سبورت القطرية علي حقوق النقل المباشر لدوري أبطا أوروبا لكرة القدم وتقرر أن تنقل قناة بي ان سبورت 1 مباراة ليفربول وتوتنهام.

 

ويلعب نادي ليفربول الذي يضم بين صفوفه الجناح المصري محمد صلاح المباراة النهائية للبطولة الأقوى على مستوى الأندية دوري أبطال أوروبا ضد فريق توتنهام الانجليزي، حيثُ يدخل الريدز المباراة بعد أن استطاع تحقيق فوز عريض على فريق برشلونة الإسباني في ملعب أنفيلد برباعية نظيفة في مباراة غاب عنها صلاح.

 

فيما وصل فريق توتنهام للدور النهائي بعد التغلب على فريق أياكس امستردام الهولندي الذي مثل الحصان الأسود في بطولة دوري أبطال أوروبا هذا العام.

 

وتلعب مباراة ليفربول مع توتنهام يوم السبت الموافق 1 يونيو في تمام الساعة التاسعة مساءاً بتوقيت القاهرة على ملعب أتلتيكو مدريد.

 

- تشكيلة ليفربول المتوقعة لمباراة توتنهام:

حراسة المرمي: أليسون بيكر

خط الدفاع: أليكساندر أرنولد، جويل ماتيب، فان دايك، روبيرتوسون

خط الوسط: فابينيو، جوردان، هيندرسون، فينالدوم

خط الهجوم: محمد صلاح، ساديو ماني، روبرتو فيرمينيو


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