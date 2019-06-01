‏نجم الوداد يهاجم الكاف بعد مهزلة ملعب رادس

عبر أيمن حسون لاعب نادي الوداد البيضاوي المغربي، عن حزنه الشديد بعد أحداث مباراة فريقه ضد الترجي التونسي، في إطار نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وكان فريق الوداد البيضاوي المغربي قد انسحب من المباراة النهائية، بعد إلغاء الحكم باكاري جاساما هدف لهم في الدقيقة 58 من الشوط الثاني في اللقاء.

‏‎وقال حسون في تصريحات لصحيفة الرياضية المغربية : "هذا عار على كرة القدم الأفريقية ما يحدث، ولن تطور اللعبة بهذا الشكل في السنوات المقبلة في ظل وجود أشخاص يحكمون الكاف بهذة الطريقة، والله سوف يأخذ حقنا".