وكيل الأوقاف بالبحيرة" لـ"الفجر": زيادة عدد ساحات صلاة عيد الفطر لـ354 بإجمالي 708 آئمة أساسية واحتياطية (فيديو)

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أكد الدكتور محمد شعلان، وكيل وزارة الأوقاف بالبحيرة، إنهاء استعدادات استقبال عيد الفطر المبارك، وتم رفع درجة الاستعداد وتجهيز ساحات الصلاة واختيار أفضل الأئمة لإلقاء خطبة العيد.



وأضاف شعلان، في تصريحات خاصة لـ"الفجر"، أنه تم تجهيز وزيادة عدد الساحات على مستوى المحافظة لأداء صلاة العيد مقارنة بالعام الماضي لتصل إلي 354 ساحة شعبية بدلا من 307 ساحات مقارنة بالعام الماضي، وذلك إحياءً لسنة النبي صلي الله عليه وسلم حيث كان يصلي العيد في الخلاء، والذي قال أن للصائم فرحتان الأولي إذا أفطر فرح بفطره وإذا لقي ربه فرح بصومه.



وأوضح وكيل أوقاف البحيرة، أنه بكل ساحة إمام أساسي وآخر احتياطي بإجمالي 708 آئمة أساسية واحتياطية وعلى رأس تلك الساحات ساحة استاد دمنهور الرياضي، وتقدم بأصدق التهاني القلبية لمواطني المحافظة وشعب مصر والأمة العربية والإسلامية بتلك المناسبة داعيًا المولى عز وجل أن يحفظ مصرنا الغالية ويديم عليها نعمة الأمن والأمان والاستقرار وأن تنعم بمزيد من التقدم والازدهار.