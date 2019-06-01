تعليق غريب من نجم الأهلي على فضيحة بكاري جاساما
السبت 01/يونيو/2019 - 05:18 ص
عمرو مصطفى
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تعجب عمرو السولية لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، من أداء الحكم بكاري جاسما في نهائي دوري أبطال إفريقيا.
ورفض بكاري احتساب هدف صحيح للوداد المغربي
في مركي الترجي بداعي التسلل ورفض الرجوع لتقنية ال"var".
وكتب السولية عبر صفحته الشخصية على موقع
التواصل الاجتماعي تويتر:" بكاري جاسما" ونشر بجوارها علامة تعجب.
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