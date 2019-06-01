جماهير الزمالك توجه رسائل مؤثرة لـ"جروس"

عبرت جماهير الزمالك عن حبها للسويسري كريستيان جروس المدير الفني السابق للفريق، وذلك نظرًا لما حققه من نجاحات خلال قيادته للفارس الأبيض في الموسم الحالي، في مختلف البطولات سواء المحلية أو الإفريقية.

وقامت الجماهير البيضاء بالهتاف لـ"جروس" خلال حضوره نهائي دورة السفارة السويسرية في نادي الصيد يوم الجمعة، حيث قام مشجعو الزمالك بالتقاط الصور التذكارية مع المدرب السويسري وقالوا له "بنحبك و no رئيس الزمالك"، واكتفي المدرب بـ"الضحك" ردًا على تعليقات الجمهور.

وكان رئيس الزمالك أعلن رحيل جروس عن تدريب الزمالك عقب تعادل الفريق مع الإنتاج الحربي مساء الخميس في الدوري الممتاز، بطريقة اعتبرها الكثيرون غير لائقة بالمدرب السويسري الذي حقق نجاحات جيدة مع الفريق.

وقاد جروس الزمالك للتتويج ببطولتي السوبر المصري السعودي على حساب الهلال السعودي، وبطولة الكونفيدرالية الإفريقية لأول مرة في تاريخ النادي على حساب نهضة بركان، كما أن قاد الفريق للتواجد بالمركز الثالث في الدوري برصيد 67 نقطة ويمتلك حظوظ قوية للتتويج بلقب البطولة.