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رابط Liverpool NoW كورة لايف مشاهدة مباراة ليفربول Liverpool بث مباشر koRa LiVE تابع لايف مباراة الزمالك يوتيوب فالجول L

السبت 01/يونيو/2019 - 05:07 ص
رابط Liverpool NoW كورة لايف مشاهدة مباراة ليفربول Liverpool بث مباشر koRa LiVE تابع لايف مباراة الزمالك يوتيوب فالجول L
مشاهدة مباراة ليفربول وتوتنهام
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تختتم اليوم بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بمواجهة توتنهام وليفربول والتي تجمع الفريقان على ملعب إستاد واندا ميتروبوليتانو معقل فريق نادي أتلتيكو مدريد الاسباني.

وفي التقرير التالي يسلط معكم الفجر الرياضي الضوء على بعض القنوات التي ستنقل المباراة على الهواء مباشرةً بالإضافة إلى طاقم التحكيم والمعلقين وغيرها من المعلومات الأخرى.

وكانت قنوات بي إن سبورتس قد أعلنت عن نقل المباراة عبر شاشتها بصورة حصرية عبر خمسة قنوات على النحو التالي :-

•بي إن سبورتس إتش دي 1 تعليق رؤوف خليف وخليل البلوشي.

•بي إن سبورتس إتش دي 2 تعليق يوسف سيف وعلي محمد علي.

•بي إن سبورتس إتش دي 3 تعليق عبد الصمد عبد الستار وحفيظ دراجي.

•بي إن سبورتس إتش دي 4 تعليق محمد بركات وهيثم فاروق.

•بي إن سبورتس إتش دي 4 كيه تعليق رؤوف خليف.

ومن المنتظر أن يدير المباراة تحكيمياً الحكم الدولي دامير سكومينا ويساعده كلاً من جور برايروتنينك كمساعد أول وفوكان روبيرت كمساعد ثاني.

ويمكن لرواد موقع الفجر الرياضي متابعة المباراة على الهواء مباشرةً أيضاً عبر روابط البث المباشر التي يوفرها لكم الموقع عبر روابط يلا كورة – يلا شوت – بي إن سبورتس لايف – الأسطورة لايف – جودة عالية يوتيوب بدون تقطيع.


 

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