وزير الخارجية السعودي: العالم الإسلامي يواجه تحديات كثيرة منها التطرف والطائفية والإرهاب والصراعات

قال وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودي، عادل الجبير، إن بلاده تعمل دائمًا من أجل الاستقرار والأمن والتنمية والرخاء وتحسين الوضع المعيشي لشعبها وشعوب العالم العربي والأمة الإسلامية.





وأضاف خلال كلمته، على هامش البيان الختامي لفعاليات القمة الإسلامية الرابعة عشر بمكة المكرمة، في المملكة العربية السعودية، أن المملكة تسعى إلى بناء جسور التواصل وتشجيع الاستثمارات والتجارة، وتمكين المرأة وتمكين الشباب، وخلق بيئة ومناخ تسود فيه التقنية والابداع لتحسين المستوى المعيشي للمملكة والعالم العربي والإسلامي.





وأوضح أن العالم الإسلامي يواجه تحديات كثيرة، منها التطرف والطائفية والإرهاب والصراعات، لافتًا إلى أن الفرص المتوفرة له هائلة، خاصةً أنه يمثل ثلث البشرية، كما أن مساحته كبيرة جغرافيا ويتمتع بقدرات طبيعية هائلة، وبه مؤسسات وفرص ومثقفين كثر، لكن هناك من يخرب هذه الفرص ويسعى إلى نشر الطائفية ودعم الإرهاب ويمد ميليشيات إرهابية بصواريخ باليستية وطائرات بدون طيار ويتدخل في شئون الدول الإسلامية ولا يحترم سيادة الدول والمبادئ التي قام عليها المجتمع الدولي منذ قرون.



