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أمين منظمة "التعاون الإسلامي": قمم مكة المكرمة رسالة واضحة على رفض الأعمال الإيرانية

السبت 01/يونيو/2019 - 04:49 ص
أمين منظمة التعاون الإسلامي: قمم مكة المكرمة رسالة واضحة على رفض الأعمال الإيرانية
القمة الإسلامية في مكة المكرمة
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قال أمين عام منظمة التعاون الإسلامي، يوسف العثيمين، إن الاستجابة للقمم الثلاث التي عقدت في مكة المكرمة كانت سريعة للغاية، مشيرا إلى أن ذلك يعكس مكانة المملكة العربية السعودية وقيادتها الروحية في العالم الإسلامي.

وأكد العثيمين خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل الجبير في ختام القمة الإسلامية بمكة المكرمة أن تنظيم القمم الثلاث في فترات متقاربة يؤكد قدرة المملكة العربية السعودية على تنظيم مؤتمرات كبيرة، مشيدا بالجهود التي بذلتها المملكة من أجل نجاح هذه القمم المهمة.

وأشار إلى أن هناك تشابها بين ما صدر من نتائج عن قمة مجلس التعاون الخليجي والقمة العربية والقمة الإسلامية، لأن هناك الكثير من القضايا المشتركة بين الدول العربية والخليجية والإسلامية مثل القضية الفلسطينية وقضايا الإرهاب والتنمية، لافتا إلى تلقي رسالة دعم لمؤتمر القمة الإسلامية من الرئيس الصيني، شي جين بينج.

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