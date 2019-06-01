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وزير الخارجية السعودي: الإسلام لا يبرر قتل الأبرياء ولا يحتاج إلى تعديل

السبت 01/يونيو/2019 - 04:47 ص
وزير الخارجية السعودي: الإسلام لا يبرر قتل الأبرياء ولا يحتاج إلى تعديل
وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودي - عادل الجبير
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قال وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودي، عادل الجبير، إن الإسلام دين وسطية واعتدال، مشيرًا إلى أنه ليس هناك حاجة في إصلاح الإسلام، بل يجب الرجوع إلى أصله، حيث أنه دين محبة وتسامح، لا غلو فيه ولا إكرام.

وأضاف خلال كلمته، على هامش البيان الختامي لفعاليات القمة الإسلامية الرابعة عشر بمكة المكرمة، في المملكة العربية السعودية، أن بلاده تسعى إلى ترسيخ ما أقره الإسلام عن طريق برامج التعليم ومركز اعتدال والعمل مع المؤسسات الإسلامية الدولية، لإظهار حقيقة الإسلام للعالم. 

وتابع، أن أي جهة تدعي تبرير الإسلام لقتل الإرهاب فهذا ليس صحيحًا، لافتًا إلى أن الحضارة الإسلامية ربطت بين الشرق والغرب منذ آلاف السنين، كما أنها أخذت الحضارتين الرومانية واليونانية ونقلتهما إلى الغرب. 

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