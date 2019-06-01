حميد الشاعري: أنا أهلاوي.. وحكيم أفضل مطرب شعبي





أوضح الشاعري، قي سياق آخر خلال لقائه فى برنامج "عايشة شو" على قناة "القاهرة والناس"، أن حكيم يعد أفضل مطرب حيث يتربع على عرش الغناء الشعبى فى مصر.





وأشار إلى أن هناك ألوانًا شعبية مختلفة، مشيدًا بغناء أحمد شيبة ومحمود الليثء، كما كشف عن إعجابه بـ أوكا وأورتيجا أيضا.





كشف المطرب والموزع حميد الشاعري، النقاب عن كونه أهلاويًا، لافتًا إلى أنه لا يقلق من الإعلان عن انتمائة الكروي، مضيفا: "الزملكاوية حبايبى".