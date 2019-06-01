ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

حميد الشاعري: أنا أهلاوي.. وحكيم أفضل مطرب شعبي

السبت 01/يونيو/2019 - 05:31 ص
حميد الشاعري: أنا أهلاوي.. وحكيم أفضل مطرب شعبي
Advertisements
طباعة
مريم الشريف
 
Advertisements
كشف المطرب والموزع حميد الشاعري، النقاب عن كونه أهلاويًا، لافتًا إلى أنه لا يقلق من الإعلان عن انتمائة الكروي، مضيفا: "الزملكاوية حبايبى".

أوضح الشاعري، قي سياق آخر خلال لقائه فى برنامج "عايشة شو" على قناة "القاهرة والناس"، أن حكيم يعد أفضل مطرب حيث يتربع على عرش الغناء الشعبى فى مصر.

وأشار إلى أن هناك ألوانًا شعبية مختلفة، مشيدًا بغناء أحمد شيبة ومحمود الليثء، كما كشف عن إعجابه بـ أوكا وأورتيجا أيضا.

Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
من تتوقع أن يكون الحصان الأسود في درما رمضان 2019؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
دوري أبطال أوروبا
ليفربول - إنجلترا
-
x
21:00
-
توتنهام هوتسبير - إنجلترا