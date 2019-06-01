حميد الشاعري: تامر حسني الوحيد القادر على تجسيد سيرتي الذاتية





قال المطرب والموزع حميد الشاعري، إنه إذا قرر تقديم سيرته الذاتية، فانه سيكون صريح جدًا فى سردها، وسيكتب كل شىء.





ولفت الشاعري، خلال لقائه فى برنامج "عايشة شو" على قناة "القاهرة والناس" إلى أن صديقه الشاعر عبد الرحمن أبو سنة والذى تربطهما صداقة وطيده منذ عام 1968، بالفعل يكتب قصة حياته منذ عشر سنوات حتى الآن ومازال لم ينتهى منها بعد.









وأضاف: "نصحته بأنه يكتب عني كل اللى شايفة فى حياتي، واعتقد أن المطرب تامر حسني الوحيد اللى يقدر يجسد شخصيتي فى عمل فنى، مؤكدًا: "قصة حياتي مليئة بالبهدلة".