اليوم.. بدء تطبيق التعديلات الجديدة في قانون كرة القدم

أشار المجلس الدولي لكرة القدم "IFAB" مساء أمس الجمعة، إلى أن اليوم السبت سيكون الأول الذي سيشهد تطبيق التعديلات الجديدة في قانون لعبة كرة القدم.

وأكد الاتحاد على أن التعديلات الجديدة في قانون اللعبة سوف يتم تطبيقها على كل المباريات الودية والرسمية من يوم السبت 1 يونيو، لكن البطولات التي بدأت قبل هذا التاريخ بما فيها المسابقات التي تقام على مدار أكثر من سنة، والتصفيات والنهائيات يمكنها أن تستخدم القانون.

- التعديلات:

كرة مسقطة والركلة الثابتة:

- إذا توقف اللعب داخل منطقة الجزاء، سيتم إسقاط الكرة لصالح الحارس ولو توقف اللاعب خارج منطقة الجزاء سيتم إسقاط الكرة للاعب واحد من الفريق الذي لمس الكرة أخر مرة، وفي كافة الأحوال، يجب أن يكون اللاعبين على بعد 4 أمتار من الكرة.

- وعندما يكون هناك حائط مكون من 3 مدافعين أو أكثر، لا يحق للمهاجم التواجد على بعد أقل من متر واحد من الحائط، أثناء تنفيذ الركلة، وفي حالة مخالفة هذا، يتم احتساب ركلة حرة غير مباشرة.

- عندما يحصل الفريق المدافع على ركلة حرة في منطقة الجزاء الخاصة به، تعتبر الكرة في اللعب بمجرد لعبها ولا يوجد حاجة لخروجها من منطقة الجزاء لتُلعب.

الاحتفال بالأهداف:

البطاقة الصفراء التي تحتسب للاحتفال بطريقة غير شرعية تبقى محتسبة في حالة إلغاء الهدف.

ركلة المرمى:

تعتبر الكرة في اللعب بمجرد لمسها ويمكن أن تُلعب قبل أن تخرج من منطقة الجزاء.

لمسة اليد:

- تبقى لمسة اليد المتعمدة مخالفة.

- ستكون مواقف لمسة اليد التالية ركلة حرة حتى إذا كانت غير متعمدة.

ركلة البداية:

- الفريق الذي يفوز بقرعة ما قبل المباراة يمكن الآن أن يختار لعب ركلة البداية أو أي من المرميين يلعب له (في الماضي كان يحق له فقط اختيار أحد المرميين).

التوقف الطبي:

- توضيح الفارق بين توقفات الانتهاش (3 دقائق) وتوقفات شرب الماء (دقيقة واحدة).

ركلة الجزاء:

- منفذ ركلة الجزاء يمكنه أن يحصل على علاج سريع ثم يسدد الركلة، لا يمكن أن يلمس حارس المرمى القائم، العارضة، أو الشباك، ولا يجب أن يتحرك، الحارس يجب أن يُبقي جزء من قدم واحدة على الأقل على خط المرمى أثناء تنفيذ الركلة، ولا يمكنه أن يقف خلف الخط.

معدات اللاعبين:

القمص الداخلي المنقوش أو متعدد الألوان يمكن السماح به إذا كان بنفس لون أكمام القميص الرسمي.

الركلة الحرة السريعة و(البطاقة الصفراء والحمراء):