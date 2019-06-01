الرئيس السيسي يلتقي ولي العهد السعودي على هامش "التعاون الإسلامي"

التقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، مع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي عهد المملكة العربية السعودية، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، على هامش انعقاد قمة منظمة التعاون الإسلامي بمكة المكرمة.





وذكر بيان من رئاسة الجمهورية أن "المباحثات تناولت سبل تعزيز مختلف جوانب العلاقات الثنائية بين البلدين، لاسيما على الصعيدين الاقتصادي والاستثماري، في ضوء ما يتوافر لدى الجانبين من فرص استثمارية واعدة".





كما تطرقت المباحثات إلى الملفات المطروحة على الساحة الإقليمية، وفي منطقة الخليج، والأخرى كسوريا واليمن وليبيا، وكان هناك توافقًا بأهمية استمرار التشاور المكثف بيان البلدين، لا سيما في هذا التوقيت الدقيق الذي يشهد العديد من التطورات على المستوى الإقليمي، لدعم وحدة الصف العربي والإسلامي المشترك في مواجهة مختلف التحديات التي تتعرض لها المنطقة في الوقت الراهن.





من جهته، أكد الأمير محمد بن سلمان، حرص السعودية على دعم أطر التعاون الثنائي على مختلف الأصعدة، مشيدًا بالجهود المصرية التي ساهمت في إنجاح القمة العربية الطارئة، وقمة منظمة التعاون الإسلامي، على مدار اليومين الماضيين بمكة المكرمة، وتساهم في تعظيم أواصر التشاور المتبادل بين القادة والزعماء العرب والمسلمين فيما يخص التهديدات المشتركة.



