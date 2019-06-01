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عاجل.. الرئيس السيسي: التعاون بين مصر والسعودية دعامة أساسية لتحقيق الاستقرار

السبت 01/يونيو/2019 - 04:14 ص
عاجل.. الرئيس السيسي: التعاون بين مصر والسعودية دعامة أساسية لتحقيق الاستقرار
الرئيس عبدالفتاح السيسي
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التقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، مع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على هامش انعقاد قمة منظمة التعاون الإسلامي بمكة المكرمة، حسبما أفادت فضائية "إكسترا نيوز" في نبأ عاجل.

وقال الرئيس السيسي، حسبما ذكر السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن مصر حريصة على التنسيق الحثيث مع المملكة تجاه التطورات في الشرق الأوسط، مشيرًا إلى أن التعاون بين البلدين دعامة أساسية لتحقيق الاستقرار الإقليمي.

وأضاف أن أمن منطقة الخليج بالنسبة لمصر أحد ركائز الأمن القومي العربي، ويرتبط بالأمن المصري.
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