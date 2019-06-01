حميد الشاعري: "بغير على مراتي وماقبلش كوافير رجالي يعملها شعرها"





مدح المطرب والموزع حميد الشاعري، زوجته الحالية مشيرًا إلى أنها تتحلى بمميزات رائعة منها أنها ذكية وهذا ما يهمة فى المرأة، بالإضافة إلى أنها عطوفة وطيبة.





وجدد "الشاعري" تأكيد خلال لقائه فى برنامج "عايشة شو" على قناة القاهرة والناس، "أنا شخص غيور، بغير على مراتى ومابقبلش كوافير رجالي يعملها شعرها".

وأوضح أنه تزوج خمسة مرات، وربما يكون السبب فى فشل زيجاته السابقة على حد قوله. "أنا شخص غيور، بغير على مراتى ومابقبلش كوافير رجالي يعملها شعرها".



