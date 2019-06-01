ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

حميد الشاعري: "بغير على مراتي وماقبلش كوافير رجالي يعملها شعرها"

السبت 01/يونيو/2019 - 04:59 ص
حميد الشاعري: بغير على مراتي وماقبلش كوافير رجالي يعملها شعرها
Advertisements
طباعة
مريم الشريف
 
Advertisements

مدح المطرب والموزع حميد الشاعري، زوجته الحالية مشيرًا إلى أنها تتحلى بمميزات رائعة منها أنها ذكية وهذا ما يهمة فى المرأة، بالإضافة إلى أنها عطوفة وطيبة.

وجدد "الشاعري" تأكيد خلال لقائه فى برنامج "عايشة شو" على قناة القاهرة والناس، "أنا شخص غيور، بغير على مراتى ومابقبلش كوافير رجالي يعملها شعرها".

وأوضح أنه تزوج خمسة مرات، وربما يكون السبب فى فشل زيجاته السابقة على حد قوله.

Advertisements
المزيد عن: نجوم الفن مشاهير مزيكا فن سينما دراما الفجر الفني اخبار الفنانين اخبار الفن اليوم اخبار الفن
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
من تتوقع أن يكون الحصان الأسود في درما رمضان 2019؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
دوري أبطال أوروبا
ليفربول - إنجلترا
-
x
21:00
-
توتنهام هوتسبير - إنجلترا