حميد الشاعري: "بغير على مراتي وماقبلش كوافير رجالي يعملها شعرها"
السبت 01/يونيو/2019 - 04:59 ص
مريم الشريف
Advertisements
Advertisements
مدح المطرب والموزع حميد الشاعري، زوجته الحالية مشيرًا إلى أنها تتحلى بمميزات رائعة منها أنها ذكية وهذا ما يهمة فى المرأة، بالإضافة إلى أنها عطوفة وطيبة.
وجدد "الشاعري" تأكيد خلال لقائه فى برنامج "عايشة شو" على قناة القاهرة والناس، "أنا شخص غيور، بغير على مراتى ومابقبلش كوافير رجالي يعملها شعرها".
وأوضح أنه تزوج خمسة مرات، وربما يكون السبب فى فشل زيجاته السابقة على حد قوله.
وأوضح أنه تزوج خمسة مرات، وربما يكون السبب فى فشل زيجاته السابقة على حد قوله.
Advertisements
المزيد عن: نجوم الفن مشاهير مزيكا فن سينما دراما الفجر الفني اخبار الفنانين اخبار الفن اليوم اخبار الفن
- أحمد فهمي يكشف حقيقة منع زوجته من العمل بسبب غيرته
- حميد الشاعري يكشف تفاصيل زيجاته الأربعة
- لأول مرة.. غادة عبدالرازق تكشف عدد زيجاتها الحقيقي لـ "عايشة شو"
- جورج وسوف: أرفض ظهور زوجتي في الإعلام
- حميد الشاعري: تربيت في منزل به 4 زوجات أب.. وتزوجت 5 مرات
- حميد الشاعري: عمرو دياب عشرة عمري.. ولا أعلم سر وقفي من قبل النقابة