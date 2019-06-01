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حميد الشاعري: عمرو دياب عشرة عمري.. ولا أعلم سر وقفي من قبل النقابة

السبت 01/يونيو/2019 - 04:48 ص
حميد الشاعري: عمرو دياب عشرة عمري.. ولا أعلم سر وقفي من قبل النقابة
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مريم الشريف
 
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قال المطرب والموزع حميد الشاعري، إنه يعتبر أغنية "وين أيامك" التى قدمها في بداية مشواره الفني، إضافة إلى تعاونه فنيًا مع المطرب عمرو دياب، وعلاء عبد الخالق ورجاء بالمليح ن أهم المحطات فى مسيرته الفنية.

وأضاف خلال لقائه فى برنامج "عايشة شو" على قناة "القاهرة والناس"، "عمرو دياب صديقى وعشرة عمري، وأغنية "عودوني" أحلى أغنية وزعتها فى حياتي".

ومن ناحية آخرى، أوضح "الشاعري"  أنه مازال لا يعلم الأسباب الحقيقية لوقفه من قبل نقابة الموسيقيين منذ عام 1992.


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