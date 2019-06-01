شوارزنيجر "مغنيا" يثير حفيظة الجمهور! (فيديو)

على الرغم من الكلمات الإيجابية والموسيقى التحفيزية لأغنية Pump it Up ‎، التي انتشرت على "يوتيوب"، إلا أن مستخدمي الإنترنت لم يحبذوا أداء الممثل الشهير شوارزنيغر فيها.

وأصدر المغني النمساوي أندرياس غابال أغنيته الجديدة المكرسة لبطل كمال الأجسام وممثل هوليود الشهير وحاكم ولاية كاليفورنيا السابق أرنولد شوارزنيغر.

ويؤدي شوارزنيغر جزءا في هذه الأغنية ، قراءة فنية على طريقة الراب، فيقول: "أنا أرنولد شوارزنيغر، استمع جيدا، وادخل للأعماق واسأل نفسك من تريد أن تكون".





كما يردد الممثل المشهور جملته المعروفة I'll be back عدة مرات في الأغنية.





وتضمن فيديو كليب الأغنية مقاطع من أرشيف شوارزنيغر البالغ من العمر 71 عاما، فهو أسطورة حية ودائم التجدد.





وحصد فيديو الأغنية أكثر من مليون مشاهدة وأكثر من ألفي تعليق فيها عتب ولوم على شوارزنيغر لأدائه في الأغنية وأنه يجب ألا ينزلق إلى هذا المجال.