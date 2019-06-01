رئيس الزمالك يعلن الجهاز الفني الجديد
أعلن مجلس ادارة الزمالك ، عن تشكيل الجهاز الفني للفريق الاول لكرة القدم بالنادي ، لتولي الادارة الفنية للفريق خلال المرحلة المقبلة .
وكشف ، عن تشكيل الجهاز الفني الجديد للزمالك
، والذى يضم كلا من :خالد جلال ، مديرا فنيا ، نبيل محمود مدرب عاما ، تامر عبد الحميد
وأمير عزمي مجاهد ، مدربين مساعدين ، خالد متولي مدرب حراس مرمي مؤقت ، لحين تواجد
أيمن طاهر في منصب مدرب الحراس ، بعد نهاية تعاقده مع الاتحاد السكندري بالدوري العام
والتعاقد مع مدرب أحمال .
وكشف رئيس الزمالك ، عن تمسك خالد جلال
، باستمرار أمير مرتضي ، بمنصب المشرف العام على قطاع الكرة ، وأيمن حافظ في منصب المنسق
العام للفريق .
وأوضح بأنه كلف خالد جلال ، باختيار أفراد
الجهاز الفني المعاون له ، لآنه المسئول عن الفريق .
وتمنى التوفيق للجهاز الفني الجديد ، بقيادة
خالد جلال ، في مهمته الجديد ، مؤكدا ثقته الكاملة في قدراتهم وامكانياتهم لقيادة سفينه
القلعة البيضاء ، وحصد لقب بطولة الدوري العام وكأس مصر .
وأكد رئيس الزمالك ، أن الفريق يضم أفضل
لاعبين في الدوري المصري ، ولن نتنازل عن التتويج بلقب الدوري العام ، والفوز بجميع
اللقاءات المقبلة يمنحنا لقب الدوري العام .
ووجه خالد جلال ، الشكر لرئيس الزمالك ،
على دعمه ومساندته والثقة في قدراته لقيادة الفريق .
ووعد جلال ، رئيس الزمالك والجماهير البيضاء
، ببذل قصارى جهده مع أفراد الجهاز المعاون له للتتويج بالبطولات.