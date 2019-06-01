حميد الشاعري: تربيت في منزل به 4 زوجات أب.. وتزوجت 5 مرات







ومن ناحية آخرى، كشف الشاعري" خلال لقائه فى برنامج "عايشة شو" على قناة "القاهرة والناس"، عن عدد زيجاته، مشيرًا إلى أنه تزوج خمس مرات.





ولفت إلى أنه عود أبنائه على الاعتماد على أنفسهم منذ صغرهم، مضيفًا: "نديم ابني أثبت نجاحه بأغنية لعمرو دياب ومخيبش ظني".





كشف المطرب حميد الشاعري، أنه تربى في منزل به 4 زوجات أب، لافتًا إلى أن كلهن كانوا بمثابة أمهات له، ولم يشعر إطلاقًا زوجة الأب.