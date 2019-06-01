ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

حميد الشاعري: تربيت في منزل به 4 زوجات أب.. وتزوجت 5 مرات

السبت 01/يونيو/2019 - 03:58 ص
حميد الشاعري: تربيت في منزل به 4 زوجات أب.. وتزوجت 5 مرات
Advertisements
طباعة
مريم الشريف
 
Advertisements

كشف المطرب حميد الشاعري، أنه تربى في منزل به 4 زوجات أب، لافتًا إلى أن كلهن كانوا بمثابة أمهات له، ولم يشعر إطلاقًا زوجة الأب.

ومن ناحية آخرى، كشف الشاعري" خلال لقائه فى برنامج "عايشة شو" على قناة "القاهرة والناس"، عن عدد زيجاته، مشيرًا إلى أنه تزوج خمس مرات.

ولفت إلى أنه عود أبنائه على الاعتماد على أنفسهم منذ صغرهم، مضيفًا: "نديم ابني أثبت نجاحه بأغنية لعمرو دياب ومخيبش ظني".

Advertisements
المزيد عن: نجوم الفن مشاهير مزيكا فن سينما دراما الفجر الفني اخبار الفنانين اخبار الفن اليوم اخبار الفن
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
من تتوقع أن يكون الحصان الأسود في درما رمضان 2019؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
دوري أبطال أوروبا
ليفربول - إنجلترا
-
x
21:00
-
توتنهام هوتسبير - إنجلترا