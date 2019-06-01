ننشر كلمة الرئيس السيسي في القمة الإسلامية الـ14 بمكة المكرمة (فيديو)

نشرت الصفحة الرسمية للرئيس عبدالفتاح السيسي، بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، كلمة الرئيس السيسي خلال مشاركته في أعمال مؤتمر القمة الإسلامية الـ14، بقصر الصفا في مكة المكرمة، بالمملكة العربية السعودية، برئاسة الملك سلمان بن عبدالعزيز، في الساعات الأولى من صباح اليوم، تحت شعار "يدًا بيد نحو المستقبل".













وأعلن السيسي، خلال كلمته، التمسك بحل شامل للقضية الفلسطينية ومنع متاجرة الإرهابيين بحقوق الفلسطينيين، مشددا على ضرورة التمسك بحل عادل وفق رؤية الدولتين والقدس عاصمة لفلسطين.





وقال السيسي في كلمته بالقمة الإسلامية المنعقدة ليل الجمعة في مكة المكرمة، إن مصر لن تدخر جهدا لدعم منظمة التعاون الإسلامي، وأدان محاولة الميليشيات الحوثية استهداف أمن السعودية.





وأضاف أن "التحديات التي يواجهها عالمنا الإسلامي تتطلب منا الوحدة"، مشددًا على ضرورة بذل جهد مواز لمواجهة الإسلاموفوبيا ومحاولة إلصاق الإرهاب بأمتنا الإسلامية.





وأكد الرئيس السيسي، ضرورة مواكبة التحديات العصرية وتمكين دور المرأة وتعزيزه، وقال إن القمة الإسلامية التي تشكل محط أنظار العالم ستنهض بمسؤوليات الأمة.





وانطلقت أعمال مؤتمر القمة الإسلامية الـ14، بقصر الصفا في مكة المكرمة، بالمملكة العربية السعودية، برئاسة الملك سلمان بن عبدالعزيز، في الساعات الأولى من صباح اليوم، تحت شعار "يدًا بيد نحو المستقبل"، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، وقادة الدول الإسلامية، بالتزامن مع قرب احتفال منظمة التعاون الإسلامي بذكرى مرور نصف قرن على تأسيسها، وذلك سبتمبر المقبل.



