القادة العرب يتحدثون بقوة من "قمة مكة" عن القدس.. ويؤكدون: لا حديث عن السلم بغير حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية

انطلقت أعمال مؤتمر القمة الإسلامية الـ14، بقصر الصفا في مكة المكرمة، بالمملكة العربية السعودية، برئاسة الملك سلمان بن عبدالعزيز، في الساعات الأولى من صباح اليوم، تحت شعار "يدًا بيد نحو المستقبل"، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، وقادة الدول الإسلامية، بالتزامن مع قرب احتفال منظمة التعاون الإسلامي بذكرى مرور نصف قرن على تأسيسها، وذلك سبتمبر المقبل.



