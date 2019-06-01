القادة العرب يتحدثون بقوة من "قمة مكة" عن القدس.. ويؤكدون: لا حديث عن السلم بغير حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية
السبت 01/يونيو/2019 - 05:08 ص
الفجر
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انطلقت أعمال مؤتمر القمة الإسلامية الـ14، بقصر الصفا في مكة المكرمة، بالمملكة العربية السعودية، برئاسة الملك سلمان بن عبدالعزيز، في الساعات الأولى من صباح اليوم، تحت شعار "يدًا بيد نحو المستقبل"، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، وقادة الدول الإسلامية، بالتزامن مع قرب احتفال منظمة التعاون الإسلامي بذكرى مرور نصف قرن على تأسيسها، وذلك سبتمبر المقبل.
وتستعرض "الفجر" في تقريرها التالي أبرز كلمات القادة العرب التي ناقشتها خلال القمة الإسلامية وهم؛ القضية الفلسطينية، ظاهرة الإسلاموفوبيا، مكافحة ظاهرة التمييز على أساس الدين أو اللون أو العرق أو الجنس، والظروف الصعبة التي تمر بها الدول العربية والاسلامية.
- الرئيس السيسي يؤكد: لا حديث عن السلم بغير حل عادل وشامل لقضية فلسطين
من جهته، أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال كلمته بالقمة الإسلامية المنعقدة مساء الجمعة في مكة المكرمة، التمسك بحل شامل للقضية الفلسطينية ومنع متاجرة الإرهابيين بحقوق الفلسطينيين، مشددا على ضرورة التمسك بحل عادل وفق رؤية الدولتين والقدس عاصمة لفلسطين.
وقال السيسي إن مصر لن تدخر جهدا لدعم منظمة التعاون الإسلامي، وأدان محاولة الميليشيات الحوثية استهداف أمن السعودية، وأن التحديات التي يواجهها عالمنا الإسلامي تتطلب منا الوحدة، مشددًا على ضرورة بذل جهد لمواجهة الإسلاموفوبيا ومحاولة إلصاق الإرهاب بأمتنا الإسلامية.
وأكد الرئيس السيسي، ضرورة مواكبة التحديات العصرية وتمكين دور المرأة وتعزيزه، وقال إن القمة الإسلامية التي تشكل محط أنظار العالم ستنهض بمسؤوليات الأمة.
- الملك سلمان: نرفض أي إجراءات تمس الوضع بشأن القدس الشريف
وقال العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، إن القضيةَ الفلسطينية تمثلُ الركيزةَ الأساسية لأعمالِ منظمةِ التعاون الإسلامي، وهي محورُ الاهتمام حتى يحصلَ الشعبُ الفلسطيني الشقيق على كافةِ حقوقهِ المشروعة والتي كفلتْها قراراتُ الشرعية الدولية ومبادرةُ السلامِ العربية.
وخلال كلمته الافتتاحية لأعمال قمة الدورة الرابعة عشرة لمنظمة التعاون الإسلامي، جدد العاهل السعودي التأكيدَ على الرفض القاطعِ لأي إجراءاتٍ من شأنها المساسُ بالوضعِ التاريخي والقانوني للقدس الشريف، مضيفًا أن التطرفَ والإرهاب من أخطرِ الآفات التي تواجهها أمتُنا الإسلامية والعالمُ أجمع، وأنه يتعين أن تتضافرَ الجهود لمحاربتِها وكشف داعميها وتجفيفِ مواردها الماليةِ بكل السبل والوسائل المتاحة.
- أمير الكويت: نتمسك بحل الدولتين والقدس عاصمة فلسطين
كما أعلن أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، في كلمته أمام مؤتمر القمة الإسلامية في مكة، التمسك بحل الدولتين والقدس الشرقية عاصمة لفلسطين.
وثمن دور السعودية في استضافة وإنجاح القمة الإسلامية. ودان أمير الكويت الهجمات التي تعرضت لها ناقلات النفط قبالة السواحل الإماراتية.
وقال إن 61% من النازحين حول العالم هم مسلمون. وأضاف أمير الكويت أن "منطقتنا وأمتنا الإسلامية تمر بتحديات غير مسبوقة ومخاطر كبيرة".
وشدد على ضرورة التعامل مع التطورات بقدر كبير من الحيطة والنأي بالمنطقة عن التوتر، داعيًا المجتمع الدولي إلى تفعيل جهوده لدفع مسار السلام.
وأعلن أمير الكويت، دعم جهود المبعوث الأممي إلى سوريا للتوصل إلى حل وفق القرارات الدولية، معربًا عن أمله بحل في ليبيا يحفظ مصلحة الليبيين واستقرارهم.
- ملك الأردن: توحيد الجهود لدعم الفلسطينيين
وفي كلمته أمام القمة الإسلامية، أكد العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، أهمية "توحيد الجهود لتمكين الفلسطينيين من نيل حقوقهم ودعم قضيتهم".
وقال إن "المبادرة العربية للسلام التي تبتها منظمة التعاون تؤكد على حل الدولتين وتأسيس دول فلسطينية في حدود ما قبل عام 1967 وعاصمتها القدس".
وشدد على الظروف الصعبة التي يواجهها الفلسطينيون، مطالبا "بدعم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين التي تقدم العون لحوالي 5 ملايين فلسطيني".
وأشار إلى ضرورة "التصدي لأي محاولة لفرض أي واقع جديد على مدينة القدس"، مؤكدًا أن "رسالتنا للعالم أجمع هي مواجهة الفكر المتطرف الظلامي والتصدي للإرهاب".
- ملك البحرين يؤكد حق الفلسطينيين في إقامة دولتهم وعاصمتها القدس الشرقية
من جهته، أعلن العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى أن "العالم الإسلامي يمر بمرحلة تاريخية ودقيقة"، وأن "الظروف الإقليمية الراهنة تتطلب حلولا فورية للأزمات"، مؤكدًا "حق الفلسطينيين في إقامة دولتهم وعاصمتها القدس الشرقية وفقا للمرجعيات الدولية ذات الصلة".
وطالب "بالوصول إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية"، وحث "المجتمع الدولي على مساعدة دول المنطقة على ضمان ضخ النفط"، في إشارة للهجمات التي طالت ناقلات نفط قبالة الإمارات ومحطتي نفط في السعودية، مشددًا على "ضرورة الالتزام بمبدأ حسن الجوار واستقلالية الدول وعدم التدخل في شؤون الدول الأخرى".
الرئيس التونسي: ضرورة تكثيف الجهود لمواجهة التحديات
وقال الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي، في كلمة ممثلة للدول العربية باجتماع منظمة التعاون الإسلامي المنعقد الجمعة في مكة المكرمة، إن العالم الإسلامي "تجمعه وحدة المصير في عالم يتجه نحو التكتلات العابرة للحدود".
وطالب السبسي "بمواجهة تيارات الإرهاب والتطرف ومنع استنزاف مقدرات بلداننا"، مضيفًا: "علينا كحكومات وشعوب إسلامية وعربية تكثيف الجهود لمواجهة التحديات"، وأن السعودية ستسهم برئاستها لهذه الدورة بدفعة كبيرة لقضايا المسلمين.
- الرئيس النيجيري: الإرهاب يشكل أبرز التحديات التي تواجه العالم
وقال الرئيس النيجيري محمد بخاري إننا نواجه تحديات خطيرة تتطلب منا تنسيقا دائما، مضيفًا أن القمة الإسلامية تنعقد في توقيت مهم لمواجهة التحديات، وأن الإرهاب يشكل أبرز التحديات التي تواجه العالم والأمة الإسلامية.
وأعرب بخاري، الذي تحدث نيابة عن المجموعة الإفريقية عن أمله أن يتحقق الانتقال السلمي للسلطة سريعا في السودان والجزائر، مثمنًا الجهود السعودية التي بذلت لإنجاح القمة الإسلامية.
- رئيسة وزراء بنجلاديش: حماية حقوق الفلسطينيين هو هدف منظمة التعاون الإسلامي
وقالت رئيسة وزراء بنجلاديش، شيخة حسينة واجد، ممثلة للدول الآسيوية: "علينا مواصلة العمل للنهوض بالعالم الإسلامي"، مؤكدة أن "الهدف الرئيسي لمنظمة التعاون الإسلامي هو حماية حقوق الفلسطينيين وتحقيق حل الدولتين".
وأوضحت أن "العالم الإسلامي يعاني من نظرة خاطئة فيما يتعلق بوصمه بالإرهاب"، مشيرة إلى أن بلادها "بنجلاديش منحت حق اللجوء لحوالي مليون من مسلمي الروهينغا الفارين من ميانمار"، وأنها تعاني من أعباء ثقيلة من جراء استضافة هذا العدد الهائل من اللاجئين.
- رئيس وزراء باكستان: نتمسك بحل الدولتين والقدس الشرقية عاصمة للفلسطينيين
وأكد رئيس وزراء باكستان عمران خان، في كلمته بالقمة الإسلامية، أنه يجب على المجتمع الدولي أن يحرص على احترام مشاعر أكثر من مليار مسلم، مضيفًا: "نتمسك بحل الدولتين والقدس الشرقية عاصمة للفلسطينيين".
وطالب المجتمع الغربي بالتمييز بين المسلم المعتدل والمتطرف، وأن بعض الدول الغربية تعاني من ظاهرة الإسلاموفوبيا، مضيفًا: "ألصقت بالفلسطينيين تهمة الإرهاب خلال نضالهم ضد الاحتلال".
وشدد رئيس وزراء باكستان على ضرورة استثمار "مواردنا في عالمنا الإسلامي وعلى رأسها التعليم".
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