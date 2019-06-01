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عاجل.. الوداد يتجه للتصعيد ضد "الكاف" أمام "الفيفا"

السبت 01/يونيو/2019 - 03:23 ص
عاجل.. الوداد يتجه للتصعيد ضد الكاف أمام الفيفا
الترجي والوداد
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محمد جمال
 
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قرر نادي الوداد البيضاوي المغربي، برئاسة سعيد الناصيري، تقديم شكوي إلى الاتحاد الدولى لكرة القدم "الفيفا"، ضد الكاف بعد ما حدث خلال نهائي دوري أبطال إفريقيا اليوم، من مهزلة تحكيمية.

 

يذكر أن الترجي التونسي، قد توُج بلقب بطولة دوري أبطال إفريقيا، بعد إنسحاب الوداد من اللقاء بعد عدم إحتساب الحكم الجامبي بكاري جاساما هدف صحيح للفريق المغربي وتم إلغاؤه بداعي التسلل، ومع مطالبة النادى المغربي بالعودة للڤار قال الحكم إنه ليس يعمل ومعطل، مما أدي لانسحاب الفريق.

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