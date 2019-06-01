عاجل.. الجبير: القمة الإسلامية دانت الممارسات الإيرانية ورسالتها واضحة

أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية وعضو مجلس الوزراء السعودي، عادل الجبير، أن القمة الإسلامية دانت الممارسات الإيرانية ورسالتها واضحة.





وأعلن في مؤتمر صحافي عقب اختتام القمة الإسلامية في مكة المكرمة أن السعودية استطاعت أن تستضيف 3 قمم خلال يومين وهو ما تطلب جهودا كبيرة من كافة الأجهزة والمؤسسات.





وقال إن "السعودية تعمل من أجل تحسين مستويات الحياة لكافة الشعوب الإسلامية"، مشيرا إلى أن "العالم الإسلامي يواجه تحديات كثيرة مثل الإرههاب والتطرف".





واشار أبضا إلى أن "العالم الإسلامي يتمتع بموارد وقدرات، ويملك فرصا هائلة يمكن استغلالها لرفع المستوى المعيشي، ولكن هناك من يسعى لدعم الإرهاب ونشر الطائفية ولا يحترم سيادة دول الجوار مثل إيران".





وذكر أن "القمة العربية دانت إيران بشكل واضح جدا، وأن القمة الإسلامية دانت ممارسات إيران ممثلة في الهجمات التي تعرضت لها الإمارات والسعودية".





وأوضح أن "القمة الإسلامية أكدت أن حل القضية الفلسطينية يقوم على حل الدولتين وتأسيس دولة فلسطينية عاصمتها القدس".



