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عاجل.. بث مباشر للبيان الختامي لمؤتمر القمة الإسلامية في السعودية

السبت 01/يونيو/2019 - 03:13 ص
عاجل.. بث مباشر للبيان الختامي لمؤتمر القمة الإسلامية في السعودية
البيان الختامي لمؤتمر القمة الإسلامية
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تنشر بوابة الفجر الإلكترونية، بثًا مباشرًا للبيان الختامي لمؤتمر القمة الإسلامية الـ14 تحت شعار "يدًا بيد نحو المستقبل.


وانتهت القمة الإسلامية الرابعة عشرة، تحت شعار "يداً بيد نحو المستقبل"، بمكة المكرمة، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، وقادة الدول الإسلامية، بالتزامن مع قرب احتفال منظمة التعاون الإسلامي بذكرى مرور نصف قرن على تأسيسها، وذلك في سبتمبر المقبل.

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