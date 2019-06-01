طرح الأغنية الرسمية لفيلم "الممر" بتوقيع محمد الشرنوبي (فيديو)

طرحت إحدى شركات الاتصالات عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" الأغنية الرسمية لفيلم "الممر" والذي يشارك في سباق عيد الفطر المبارك.





الأغنية من ألحان الموسيقار عمر خيرت، وبصوت الفنان الشاب محمد الشرنوبي أحد أبطال الفيلم.





"الممر" من تأليف شريف عرفة، وأمير طعيمة، إخراج شريف عرفة، ويشارك في بطولته أحمد عز، وهند صبري، ومحمد فراج، وأحمد رزق، ونخبة من كبار النجوم والشباب.



