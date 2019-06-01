ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

حسام غالي مرشح لخلافة عبد الحفيظ في الأهلي

السبت 01/يونيو/2019 - 02:55 ص
حسام غالي مرشح لخلافة عبد الحفيظ في الأهلي
سيد عبد الحفيظ
Advertisements
طباعة
عمرو مصطفى
 
Advertisements

اقترب حسام غالي نجم فريق الأهلي السابق ومدير الكرة الحالي بفريق الجونة من العودة من جديد للعمل في القلعة الحمراء.

 

ويعتزم محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي القيام بعدة تغييرات في الجهاز الفني للفريق الأحمر بقيادة مارتن لاسارتي في الموسم المقبل.

 

ويدرس الخطيب إعادة حسام غالي لمنصب مدير الكرة بدلاً من سيد عبد الحفيظ مدير الكرة الحالي ، مع الجهاز الفني الجديد بالأهلي بعد رحيل لاسارتي في الموسم المقبل بعد الخبرة التي اكتسبها من العمل في الجونة ، بالإضافة إلى ارتباطه بصداقة قوية مع معظم لاعبي الفريق الحاليين.

 

Advertisements
المزيد عن: مدير الكرة سيد عبد الحفيظ رياضة حسام غالي الاهلي
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
من تتوقع أن يتوج بطلًا للدوري المصري ؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
دوري أبطال أوروبا
ليفربول - إنجلترا
-
x
21:00
-
توتنهام هوتسبير - إنجلترا