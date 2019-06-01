حسام غالي مرشح لخلافة عبد الحفيظ في الأهلي

اقترب حسام غالي نجم فريق الأهلي السابق ومدير الكرة الحالي بفريق الجونة من العودة من جديد للعمل في القلعة الحمراء.

ويعتزم محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي القيام بعدة تغييرات في الجهاز الفني للفريق الأحمر بقيادة مارتن لاسارتي في الموسم المقبل.

ويدرس الخطيب إعادة حسام غالي لمنصب مدير الكرة بدلاً من سيد عبد الحفيظ مدير الكرة الحالي ، مع الجهاز الفني الجديد بالأهلي بعد رحيل لاسارتي في الموسم المقبل بعد الخبرة التي اكتسبها من العمل في الجونة ، بالإضافة إلى ارتباطه بصداقة قوية مع معظم لاعبي الفريق الحاليين.