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الأنبا بيمن يفتتح فعاليات مهرجان الكرازة بكاتدرائية الشهيد إسطفانوس بقوص

السبت 01/يونيو/2019 - 02:30 ص
الأنبا بيمن يفتتح فعاليات مهرجان الكرازة بكاتدرائية الشهيد إسطفانوس بقوص
الأنبا بيمن يفتتح فعاليات مهرجان الكرازة
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حازم رفعت
 
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افتتح الانبا بيمن، أسقف قوص ونقادة، امس الجمعة، فاعليات مهرجان الكرازة المرقسية، بكاتدرائية أول الشهداء إسطفانوس بمدينة قوص.

وعقب انتهاء الفاعلية، إجتمع نيافته بديوان مطرانية قوص بفريق عمل مشروع 1000 معلم أرثوذكسي لوضع وترتيب خطة عمل تنفيذ المرحلة الثانية من المشروع تحت عنوان "جدد ايامنا كالقديم"، والذى يرعاه  صاحب الغبطة والقداسةالبابا المعظم الأنبا تواضروس الثاني، بابا الاسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية.
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