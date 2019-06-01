المهازل التحكيمية تستمر في إفريقيا.. إيقاف مباراة الترجي والوداد أكثر من ساعة!

استمرت المهازل داخل قارة إفريقيا، بعد إيقاف مباراة إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا لمدة تزيد عن ال 60 دقيقة، في البطولة الأقوي والأكبر على مستوي الأندية، بعد الفضائح التحكيمية التى أصبحت معتادة.

وإعترض مسؤولو والجهاز الفنى للوداد البيضاوي المغربي والذى يقوده المدير الفنى فوزى البنزرتي، على حكم اللقاء بكاري جاساما، بعد إلغاء هدف للوداد البيضاوي.

وجاء الهدف في الشوط الثانى، بعد عرضية من الجبهة اليسري ليستقبلها لاعب الوداد برأسية في المرمي ولكن الحكم يحتسبها تسلل ويرفض اللجوء لتقنية حكم الفيديو "الڤار" ويعترض مسؤولو الفريق المغربي بقوة مما جعل اللعب متوقف أكثر من ساعة.

وأدت الأزمة لنزول كل من أحمد أحمد رئيس الاتحاد الإفريقي وسعيد الناصيري رئيس الوداد ومسؤولى الترجي التونسي لبحث الأزمة ولكن دون جدوي بسبب عدم إستجابة فريق الوداد للعب وقراره بعدم إستكمال اللقاء.

وأعلنت قناة بي ان سبورتس الناقلة للمباراة أن طاقم التحكيم بقيادة باكارى جاساما أعلن للمسؤولون أن تقنية الفيديو الڤار بها عطل وأن الكاف يعلم ذلك من قبل المباراة.

وكان الوداد المغربي قد تسبب في إيقاف الحكم المصري جهاد جريشة لمدة 6 شهور بعد أن أدار لقاء الذهاب الذى انتهي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق على ملعب مولاى عبدالله بالمغرب، بحجة سوء الأداء وذلك ترتب عليه استبعاده من كأس الأمم الإفريقية.

يذكر أن الترجي التونسي قد اعترض العام الماضي على الحكم الجزائري مهدي عبيد ، فى المباراة النهائية للبطولة الماضية، أمام النادى الأهلي المصري بعد إحتساب ركلتى جزاء للأهلي بعد العودة للڤار، وأدي ذلك لإيقافه أيضاً.

وبعد التوقف لمدة تزيد عن ال 60 دقيقة تم احتساب البطولة لفريق الترجي التونسي بعد إصرار لاعبي ومسؤولى الوداد المغربي على إكمال اللقاء، ليتوُج بها للعام الثانى على التوالى.