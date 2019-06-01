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لهذا السبب تزوج أمير المصري مي عز الدين في "البرنسيسة بيسة"

السبت 01/يونيو/2019 - 02:44 ص
لهذا السبب تزوج أمير المصري مي عز الدين في البرنسيسة بيسة
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مريم الشريف
 
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فوجئت "بيسة" والتي تجسد دورها الفنانة مي عز الدين، في مسلسل"البرنسيسة بيسة" بأن زوجها "كاظم" أمير المصري، تزوجها من أجل التنازل عن المدرسة التى تملكها وليس حبًا فيها.

بدأت أحداث حلقة اليوم، بزفاف "بيسة" و"كاظم"، واكتشاف بيسة حقيقة سبب زواج كاظم منها، بعدما استمعت إلى مكالمته للمحامي الخاص به.

وفى سياق منفصل، هربت "سكسكة" جدة "بيسة" من دار المسنين، بعدما أودعتها أسرتها فيه إجباريا، وذهبت إلى المنزل وطردت ابنتها التى تجسدها الفنانة ايمان السيد وزوجها "مرعى" حجاج عبد العظيم، الذين توسلوا اليها بألا تطردهم، فطلبت منهم ان تعرف مكان سكن "بيسة" الجديد مقابل إعادتهما إلى المنزل.

"البرنسيسة بيسة" تأليف فاروق هاشم ومصطفى عمر إخراج أكرم فريد، وبطولة مى عز الدين، بوسى، أمير المصرى، محمد أنور، سليمان عيد، وايمان السيد، حجاج عبد العظيم، وسامى مغاورى، وضياء الميرغني.


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