لهذا السبب تزوج أمير المصري مي عز الدين في "البرنسيسة بيسة"
السبت 01/يونيو/2019 - 02:44 ص
مريم الشريف
Advertisements
Advertisements
فوجئت "بيسة" والتي تجسد دورها الفنانة مي عز الدين، في مسلسل"البرنسيسة بيسة" بأن زوجها "كاظم" أمير المصري، تزوجها من أجل التنازل عن المدرسة التى تملكها وليس حبًا فيها.
بدأت أحداث حلقة اليوم، بزفاف "بيسة" و"كاظم"، واكتشاف بيسة حقيقة سبب زواج كاظم منها، بعدما استمعت إلى مكالمته للمحامي الخاص به.
وفى سياق منفصل، هربت "سكسكة" جدة "بيسة" من دار المسنين، بعدما أودعتها أسرتها فيه إجباريا، وذهبت إلى المنزل وطردت ابنتها التى تجسدها الفنانة ايمان السيد وزوجها "مرعى" حجاج عبد العظيم، الذين توسلوا اليها بألا تطردهم، فطلبت منهم ان تعرف مكان سكن "بيسة" الجديد مقابل إعادتهما إلى المنزل.
"البرنسيسة بيسة" تأليف فاروق هاشم ومصطفى عمر إخراج أكرم فريد، وبطولة مى عز الدين، بوسى، أمير المصرى، محمد أنور، سليمان عيد، وايمان السيد، حجاج عبد العظيم، وسامى مغاورى، وضياء الميرغني.
Advertisements
المزيد عن: نجوم الفن مشاهير مزيكا فن سينما دراما الفجر الفني اخبار الفنانين اخبار الفن اليوم اخبار الفن
- مي عز الدين نصابة في "البرنسيسة بيسة"!
- ملخص الحلقة السادسة من مسلسل البرنسيسة بيسة.. مواعيد عرضه والقنوات الناقلة له
- مي عز الدين تودع جدتها في دار مسنين بـ"البرنسيسة بيسة"
- نجاح خطة بيسة وخالتها في وضع سكسكة بدار مسنين في الحلقة 16 من "البرنسيسة بيسة"
- البرنسيسة بيسة الحلقة 18.. محمد أنور وأمير المصرى يرغبان فى الزواج من "بيسة"
- أمير المصري يتقدم لخطوبة مي عز الدين في "البرنسيسة بيسة"
- مسلسلات رمضان 2019.. الحلقة 18 من مسلسل البرنسيسة بيسة
- خيانة أمير المصري لـ"مي عز الدين" وراء فسخ خطوبتهما في "البرنسيسة بيسة"
- البرنسيسة بيسة الحلقة 22.. مي عز الدين تعود لأمير المصري وتجهز للفرح
- مسلسلات رمضان 2019.. سكسكة تهرب من دار المسنين وتحضر فرح بيسة في "البرنسيسة بيسة"