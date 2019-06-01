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مانشستر يونايتد يرصد 90 مليون لضم جوهرة بنفيكا

السبت 01/يونيو/2019 - 02:02 ص
مانشستر يونايتد يرصد 90 مليون لضم جوهرة بنفيكا
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عمر عبدالعزيز
 
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أفادت تقارير صحفية إسبانية، أن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، يستعد لحسم التعاقد مع جوهرة نادي بنفيكا البرتغالي جواو فيليكس، الذي يقدم مستويات رائعة.

وأفادت صحيفة "كوريو دا مانها" البرتغالية، أن مانشستر  يونايتد سيقدم عرضًا رسميًا بقيمة ٩٠ مليون يورو لـ جواو فيليكس، لكن الصفقة قد تكلف يونايتد ١٢٠ مليون يورو إن تحققت كافة بنود العقد التحفيزية لاحقًا.

وأشارت التقارير البرتغالية، إلى أن العرض الرسمي لم يصل بعد لكن بنفيكا على علم بأن يونايتد سيبيع ٢ من نجومه وسيموّل بالمبلغ صفقات أخرى.
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