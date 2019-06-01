للمرة الثانية.. أحلام تحيي حفلا غنائيا في السعودية
السبت 01/يونيو/2019 - 02:16 ص
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أعلنت المطربة الإماراتية أحلام، إحياء حفل غنائي كبير في المملكة العربية السعودية، بمناسبة عيد الفطر المبارك.
ونشرت أحلام عبر حسابها الرسمي بموقعي "تويتر" و"إنستغرام"، صورة لها، كشفت فيها عن موعد الحفل، المقرر 8 يونيو المقبل، في مدينة جدة.
وقالت المطربة الإماراتية في التغريدة "أوعدكم بحفل يليق بجمهوري قريبا تفتح أبواب الحجوزات انتظرونا".
وكانت أحلام، أحيت أول حفل غنائي لها في المملكة العربية السعودية، في 21 مارس، وتحديدا في العاصمة السعودية الرياض.
واندرج وقتها هاشتاغ "#أحلام_في_الرياض"، ضمن الموضوعات الأكثر رواجا في "تويتر" السعودية، الذي قام فيه الحاضرون للحفل بمشاركة بعض لقطاته.
انتظركم جمهوري الكبير الاسبوع المقبل يوم السبت في #جده بتاريخ ٨ من شهر يونيو رابع ايام العيد باذن الله واوعدكم بحفل يليق بجمهوري 🇸🇦💚 قريباً تفتح ابواب الحجوزات انتظرونا 🌹🙏🏻 pic.twitter.com/y9priXHqor— A7lam أحلام 👸🏻🇦🇪 (@AhlamAlShamsi) May 31, 2019
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