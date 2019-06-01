دنيا سمير غانم تسخر من شباب "الهضبة" في "بدل الحدوتة تلاتة"
السبت 01/يونيو/2019 - 01:58 ص
مريم الشريف
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سخرت "نويلا" والتي تجسد دورها الفنانة دنيا سمير غانم، في مسلسل "بدل الحدوته تلاتة" بعد خروجها من عالم الاندهاش إلى عالم الواقع لبحثها عن والدايها، برفقة صديقها "جيمي" والذي يجسده الفنان هشام ماجد، من سر صغر شكل الهضبة عمرو دياب.
وبدأت أحداث المسلسل، بسيرها مع صديقها فى سيارة، للبحث عن ـسرتها، وأخبرت صديقها بأنها تعرف الفنان المنشور صورته فى الشارع وهو عادل إمام، ليؤكد لها بأن هذا ابنه "محمد" ويكمل مسيرة والدة، وأخبرته عن أن الصورة الآخرى للفنان أحمد زكي، إلا أنه ـخبرها بأنها لنجله هيثم زكي الذى يريد اكمال مسيرة والده الراحل، وعندما سألت عن الصورة الثالثة وانها بالتأكيد لابن عمرو دياب، أجابها بأنها صورة عمرو نفسه الذى قرر يكمل مسيرته بنفسه.
ويقوم ببطولة "بدل الحدوتة 3" الفنانة دنيا سمير غانم، الفنان سمير غانم، حمدى الميرغنى، محمد ثروت وشيماء سيف، وعمرو وهبة، المسلسل من إخراج خالد الحلفاوى، وإنتاج سينرجى وهشام جمال.
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