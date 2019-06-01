أتلتيكو مدريد يعلن الحرب على برشلونة ويطلب 200 مليون تعويضًا !
السبت 01/يونيو/2019 - 01:44 ص
عمر عبدالعزيز
Advertisements
Advertisements
أفادت تقارير صحفية إسبانية، أن نادي أتليتيكو مدريد الإسباني يشعر بالغش من قبل مسؤولي برشلونة، بسبب الإتفاق مع أنطوان جريزمان وتوقيع الأوراق بين الطرفين منذ أشهر.
وأفادت صحيفة "الآس" الإسبانية، أن مسؤولو أتلتيكو مدريد يخططوا لاتخاذ إجراءات قانونية ضد البارسا.
وكشفت إذاعة "كادينا سير" أن البارسا وجريزمان قد بدأوا مفاوضاتهم في شهر نوفمبر الماضي، ووقعوا الاتفاقية في مارس قبل مباراة الحسم ضد اليوفي في دوري الأبطال، وأكدوا أن هناك وثائق تثبت ذلك.
ونتيجة لهذا الأمر فإن أتلتيكو مدريد يشعر بالغدر من البارسا، حيث تفاوض مع اللاعب دون إذنه، واللاعب أيضاً لديه عقد حتى 2023.
وحتى لو أن شرط اللاعب سينخفض في يوليو لكن لا يجوز للبارسا التفاوض معه دون إذن ناديه، لذلك أتلتيكو يريدون دراسة هذا الأمر وتقييمه والتفكير باتخاذ إجراءات قانونية ضد البارسا.
أتليتيكو يريد أن يطالب البارسا بـ200 مليون يورو ثمن كسر عقد جريزمان، لأن إدارة البلاوجرانا إتفقت مع الفرنسي قبل ان ينخفض قيمة كسر عقده إلى 120 في 1 يوليو.
Advertisements
المزيد عن: جريزمان برشلونة وجريزمان برشلونة اتلتيكو مدريد
- أخبار برشلونة - جريزمان يسلب من كوتينيو الرقم 7
- برشلونة يحصل على دفعة قوية في صفقة جريزمان
- أهم أخبار برشلونة اليوم الثلاثاء 19 مارس .. الصفقة الخيالية تقترب
- برشلونة في 24 ساعة.. عملاق إنجلترا يهدد البارسا وحرب الميركاتو تبدأ الآن
- برشلونة يتجاهل جريزمان ويتجه للتعاقد مع هذا اللاعب
- "فيلم وثائقي" يقترب برشلونة من ضم نجم منتخب فرنسا
- أهم أخبار برشلونة اليوم السبت 23 مارس.. الصفقة الكبري وخطة ضم جريزمان
- لاعبو برشلونة يرفضون ضم هذا اللاعب!
- الكشف عن موعد انضمام جريزمان إلى برشلونة
- أتليتكو مدريد يستسلم في فكرة انتقال جريزمان إلى برشلونة