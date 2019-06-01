أتلتيكو مدريد يعلن الحرب على برشلونة ويطلب 200 مليون تعويضًا !

أفادت تقارير صحفية إسبانية، أن نادي أتليتيكو مدريد الإسباني يشعر بالغش من قبل مسؤولي برشلونة، بسبب الإتفاق مع أنطوان جريزمان وتوقيع الأوراق بين الطرفين منذ أشهر.





وأفادت صحيفة "الآس" الإسبانية، أن مسؤولو أتلتيكو مدريد يخططوا لاتخاذ إجراءات قانونية ضد البارسا.





وكشفت إذاعة "كادينا سير" أن البارسا وجريزمان قد بدأوا مفاوضاتهم في شهر نوفمبر الماضي، ووقعوا الاتفاقية في مارس قبل مباراة الحسم ضد اليوفي في دوري الأبطال، وأكدوا أن هناك وثائق تثبت ذلك.





ونتيجة لهذا الأمر فإن أتلتيكو مدريد يشعر بالغدر من البارسا، حيث تفاوض مع اللاعب دون إذنه، واللاعب أيضاً لديه عقد حتى 2023.





وحتى لو أن شرط اللاعب سينخفض في يوليو لكن لا يجوز للبارسا التفاوض معه دون إذن ناديه، لذلك أتلتيكو يريدون دراسة هذا الأمر وتقييمه والتفكير باتخاذ إجراءات قانونية ضد البارسا.



