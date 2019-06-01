ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

أتلتيكو مدريد يعلن الحرب على برشلونة ويطلب 200 مليون تعويضًا !

السبت 01/يونيو/2019 - 01:44 ص
أتلتيكو مدريد يعلن الحرب على برشلونة ويطلب 200 مليون تعويضًا !
Advertisements
طباعة
عمر عبدالعزيز
 
Advertisements
أفادت تقارير صحفية إسبانية، أن نادي أتليتيكو مدريد الإسباني يشعر بالغش من قبل مسؤولي برشلونة، بسبب الإتفاق مع أنطوان جريزمان وتوقيع الأوراق بين الطرفين منذ أشهر.

وأفادت صحيفة "الآس" الإسبانية، أن مسؤولو أتلتيكو مدريد يخططوا لاتخاذ إجراءات قانونية ضد البارسا.

وكشفت إذاعة "كادينا سير" أن البارسا وجريزمان قد بدأوا مفاوضاتهم في شهر نوفمبر الماضي، ووقعوا الاتفاقية في مارس قبل مباراة الحسم ضد اليوفي في دوري الأبطال، وأكدوا أن هناك وثائق تثبت ذلك.

ونتيجة لهذا الأمر فإن أتلتيكو مدريد يشعر بالغدر من البارسا، حيث تفاوض مع اللاعب دون إذنه، واللاعب أيضاً لديه عقد حتى 2023.

وحتى لو أن شرط اللاعب سينخفض في يوليو لكن لا يجوز للبارسا التفاوض معه دون إذن ناديه، لذلك أتلتيكو يريدون دراسة هذا الأمر وتقييمه والتفكير باتخاذ إجراءات قانونية ضد البارسا.

أتليتيكو يريد أن يطالب البارسا بـ200 مليون يورو ثمن كسر عقد جريزمان، لأن إدارة البلاوجرانا إتفقت مع الفرنسي قبل ان ينخفض قيمة كسر عقده إلى 120 في 1 يوليو.
Advertisements
المزيد عن: جريزمان برشلونة وجريزمان برشلونة اتلتيكو مدريد
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
دوري أبطال أوروبا
ليفربول - إنجلترا
-
x
21:00
-
توتنهام هوتسبير - إنجلترا