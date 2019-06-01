"محطة مصر" بالعتبة.. ثاني أيام العيد
السبت 01/يونيو/2019 - 01:46 ص
شيماء عطية
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قال الفنان محمد نور مدير فرقة مسرح القاهرة للعرائس التابعة للبيت الفني للمسرح، إن الفرقة تجرى حاليًا البروفات النهائية للعرض المسرحى الجديد "محطة مصر" من إنتاج الفرقة، استعدادًا لافتتاحه ثاني أيام عيد الفطر المبارك الأربعاء الموافق 5 يونيو على مسرح القاهرة للعرائس بالعتبة فى تمام الساعة السادسة مساء، والثامنة والنصف مساء، في حفلتين متتاليتين وذلك نظرا للإقبال الجماهيري الذي تشهده عروض الفرقة خاصة أيام العيد.
يقول المخرج رضا حسنين مخرج العرض إن العرض تدور أحداثه حول فتاة تضل طريقها داخل محطة مصر وتتعرف على أنماط بشرية مختلفة.
العرض من تأليف محمد زناتى، وإخراج رضا حسنين، وموسيقى حاتم عزت، وتصميم العرائس والديكور للدكتور سمير شاهين.
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