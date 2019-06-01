عاجل.. السيسي: نتمسك بحل شامل وعادل للقضية الفلسطينية

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى، أنه لابد من تفعيل الأطر الدولية لمكافحة الإرهاب والخطاب المتطرف، ولم يعد مقبولاً السكوت على خطاب التمييز والكراهية ضد المسلمين، متابعاً:" يجب بذل جهد لمواجهة محاولة إلصاق الإرهاب بأمتنا الإسلامية، كما يجب العمل على تطوير آليات عمل منظمة التعاون الإسلامي.





وأكد السيسي، خلال كلمته بالقمة الإسلامية المنعقدة فى السعودية، نتمسك بحل شامل للقضية الفلسطينية ومنع متاجرة الإرهابيين بحقوق الفلسطينيين، كما نتمسك بحل عادل وفق رؤية الدولتين والقدس عاصمة فلسطين، وكذلك ندين محاولة الميليشيات الحوثية استهداف أمن السعودية.



