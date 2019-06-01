كلود بويل: هذا هو سبب إخفاق برشلونة.. ولاكازيت مثل سواريز
السبت 01/يونيو/2019 - 01:17 ص
عمر عبدالعزيز
Advertisements
Advertisements
أوضح كلود بويل المدرب الفرنسي الشهير، أن مشكلة نادي برشلونة الإسباني في المباريات الكبرى، تتمثل في لاعبين اثنين أو ثلاثة لا يدافعون بصورة كافية.
وأشار لأن ليفربول الإنجليزي كان متفوقا في الذهاب والإياب، ولكن في كامب نو ميسي صنع الفارق، وفي أنفيلد فشلوا في الحصول على الكرة، أما في الشوط الثاني فقد إنتهوا بدنيا، وكان الانهيار بدنيا في الأساس.
وأضاف كلود بويل قائلاً: "لاكازيت يمكن أن يكون لاعباً مثل سواريز! يمكنه النزول للوسط قليلاً! وطلب الكرة، بالنسبة لي يمكنه أن يفعل ذلك بشكل رائع في برشلونة".
Advertisements
المزيد عن: ميسي ليفربول كلود بويل ريمونتادا ليفربول دوري ابطال اوروبا 2019 دوري ابطال اوروبا برشلونة
- بويل يسرد أوجه الشبه بين لاعب ليستر سيتي وهازارد
- شتيجن: لا أحد يمكنه إحداث الفارق غير ميسي
- برشلونة لـ "روما": "مرحبا بالرومان.. سيكون في انتظاركم 100 ألف محارب"
- ميراندا: برشلونة ليس ميسي.. وسنلعب من أجل الفوز
- محمد صلاح أفضل لاعب في مباراة ليفربول وبورتو
- أول مباراة ليورجن كلوب أمام برشلونة
- إنييستا يلعب ضد برشلونة
- إشارة خارجة من "كوتينيو" لجمهور برشلونة
- "بوكيتينو" يتحدث عن معجزة توتنهام المنتظرة