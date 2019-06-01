كلود بويل: هذا هو سبب إخفاق برشلونة.. ولاكازيت مثل سواريز

أوضح كلود بويل المدرب الفرنسي الشهير، أن مشكلة نادي برشلونة الإسباني في المباريات الكبرى، تتمثل في لاعبين اثنين أو ثلاثة لا يدافعون بصورة كافية.





وأشار لأن ليفربول الإنجليزي كان متفوقا في الذهاب والإياب، ولكن في كامب نو ميسي صنع الفارق، وفي أنفيلد فشلوا في الحصول على الكرة، أما في الشوط الثاني فقد إنتهوا بدنيا، وكان الانهيار بدنيا في الأساس.



