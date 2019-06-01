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عاجل.. الرئيس السيسي: السودان والجزائر يمران بفترة دقيقة ويجب دعمهما من منظمة التعاون الإسلامي

السبت 01/يونيو/2019 - 01:32 ص
عاجل.. الرئيس السيسي: السودان والجزائر يمران بفترة دقيقة ويجب دعمهما من منظمة التعاون الإسلامي
الرئيس عبدالفتاح السيسي
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أمنية فوزي
 
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قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن ليبيا تعاني من انتشار الميليشيات المسلحة والجماعات الإرهابية والتحديات الخارجية.

وأضاف السيسي، خلال كلمته بالقمة الإسلامية بمكة المكرمة، أن السودان والجزائر يمران بفترة دقيقة ويجب دعمهما من جميع الدول الأعضاء لمنظمة التعاون الإسلامي.

وأشار إلى أبناء جماعة الروهينجا يعيشون وضعًا مقلقًا ويواجهون سلسلة من التطرف والإرهاب ويجب دعمهم.

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