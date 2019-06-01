ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

تقارير: ساري يفسخ عقده مع تشيلسي

السبت 01/يونيو/2019 - 01:30 ص
تقارير: ساري يفسخ عقده مع تشيلسي
ساري
Advertisements
طباعة
علي نبوي
 
Advertisements

وافق نادي تشيلسي على فسخ تعاقده مع الإيطالي ماوريسيو ساري المدير الفني لفريق الكرة، وذلك حسبما أكدته وسائل إعلامية إيطالية.

 

وبحسب ما ذكرته شبكة "سكاي سبورت" الإيطالية فإن النادي الإنجليزي وافق على فسخ تعاقده مع المدرب ساري الذي قاد البلوز للفوز بلقب الدوري الأوروبي.

 

وأضافت الشبكة بأن ساري بات قريبا من التوقيع على عقود توليه مهمة تدريب يوفنتوس خلفا للإيطالي ماسيمليانو أليجيري.

Advertisements
المزيد عن: لقب الدوري الاوروبي رياضة تقارير الاخبار الرياضية اخبار الرياضة
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
من تتوقع أن يتوج بطلًا للدوري المصري ؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
دوري أبطال أوروبا
ليفربول - إنجلترا
-
x
21:00
-
توتنهام هوتسبير - إنجلترا