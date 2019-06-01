تقارير: ساري يفسخ عقده مع تشيلسي

وافق نادي تشيلسي على فسخ تعاقده مع الإيطالي ماوريسيو ساري المدير الفني لفريق الكرة، وذلك حسبما أكدته وسائل إعلامية إيطالية.

وبحسب ما ذكرته شبكة "سكاي سبورت" الإيطالية فإن النادي الإنجليزي وافق على فسخ تعاقده مع المدرب ساري الذي قاد البلوز للفوز بلقب الدوري الأوروبي.

وأضافت الشبكة بأن ساري بات قريبا من التوقيع على عقود توليه مهمة تدريب يوفنتوس خلفا للإيطالي ماسيمليانو أليجيري.