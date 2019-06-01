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عاجل.. السيسي: لقد آن الأوان لمعالجة جذرية للقضية الفلسطينية

السبت 01/يونيو/2019 - 01:30 ص
عاجل.. السيسي: لقد آن الأوان لمعالجة جذرية للقضية الفلسطينية
الرئيس عبدالفتاح السيسي
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أمنية فوزي
 
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قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن بقاء القضية الفلسطينية بدون حل عادل لا يستقيم مع جهود معالجة التحديات في المنطقة.

وتابع "السيسي"، خلال كلمته بالقمة الإسلامية بمكة المكرمة،: "لقد آن الأوان لمعالجة جذرية للقضية الفلسطينية المستمرة لأكثر من 7 عقود من خلال إنهاء الاحتلال، وهذا هو السبيل الوحيد لنشر السلام والمساهمة في القضاء على الإرهاب الذي يتخذ القضية الفلسطينية حجة له".
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