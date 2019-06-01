عاجل.. السيسي: لقد آن الأوان لمعالجة جذرية للقضية الفلسطينية
السبت 01/يونيو/2019 - 01:30 ص
أمنية فوزي
Advertisements
Advertisements
قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن بقاء القضية الفلسطينية بدون حل عادل لا يستقيم مع جهود معالجة التحديات في المنطقة.
وتابع "السيسي"، خلال كلمته بالقمة الإسلامية بمكة المكرمة،: "لقد آن الأوان لمعالجة جذرية للقضية الفلسطينية المستمرة لأكثر من 7 عقود من خلال إنهاء الاحتلال، وهذا هو السبيل الوحيد لنشر السلام والمساهمة في القضاء على الإرهاب الذي يتخذ القضية الفلسطينية حجة له".
وتابع "السيسي"، خلال كلمته بالقمة الإسلامية بمكة المكرمة،: "لقد آن الأوان لمعالجة جذرية للقضية الفلسطينية المستمرة لأكثر من 7 عقود من خلال إنهاء الاحتلال، وهذا هو السبيل الوحيد لنشر السلام والمساهمة في القضاء على الإرهاب الذي يتخذ القضية الفلسطينية حجة له".
Advertisements