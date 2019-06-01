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عاجل.. الرئيس السيسي: يجب مكافحة الإسلاموفوبيا وخطاب الكراهية ضد العرب والمسلمين

السبت 01/يونيو/2019 - 01:28 ص
عاجل.. الرئيس السيسي: يجب مكافحة الإسلاموفوبيا وخطاب الكراهية ضد العرب والمسلمين
الرئيس عبدالفتاح السيسي
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أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أنه يجب مكافحة الإسلاموفوبيا وخطاب الكراهية ضد العرب والمسلمين.

وكان الرئيس السيسي، قال في بداية كلمته بمؤتمر القمة الإسلامية الـ14، المنعقد في مكة المكرمة بالمملكة العربية السعودية، إن مصر لن تدخر جهدا لدعم وتعزيز عمل منظمة التعاون الإسلامي، مؤكدًا أن ظاهرة الإرهاب وما يواكبها من تطرف على رأس تحدياتنا.

وأوضح أنه لابد من تفعيل الأطر الدولية لمكافحة الإرهاب والخطاب المتطرف، ولم يعد مقبولا السكوت على خطاب التمييز والكراهية ضد المسلمين.


وانطلق أعمال مؤتمر القمة الإسلامية الـ 14 العادية بقصر الصفا في مكة المكرمة بالمملكة العربية السعودية، برئاسة الملك سلمان بن عبدالعزيز، منذ قليل، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، وقادة الدول الإسلامية، وتزامنًا مع قرب احتفال منظمة التعاون الإسلامى بذكرى مرور نصف قرن على تأسيسها، وذلك سبتمبر المقبل.

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