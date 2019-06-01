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عاجل.. السيسي: مصر بادرت بإطلاق دعوة بتكثيف الجهود للقضاء على ظاهرة الإرهاب

السبت 01/يونيو/2019 - 01:28 ص
عاجل.. السيسي: مصر بادرت بإطلاق دعوة بتكثيف الجهود للقضاء على ظاهرة الإرهاب
الرئيس عبدالفتاح السيسي
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أمنية فوزي
 
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قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن ظاهرة الإرهاب بمختلف أشكالها تأتي على رأس التحديات التي تواجه عالمنا الإسلامي والإنسانية كلها.

وأضاف "السيسي"، خلال كلمته بالقمة الإسلامية بمكة المكرمة، أن مصر بادرت بإطلاق دعوة بتكثيف الجهود للقضاء على ظاهرة الإرهاب، وأن الأمر يتطلب تكاتف جميع الدول الإسلامية.

وتابع: "لم يعد من المقبول إلصاق تهمة الإرهاب في الدين الإسلامي"، مستكملًا: "علينا مهمة مزدوجة وهي مكافحة الإرهاب والإسلاموفوبيا وخطاب الكراهية والتمييز".

وانطلق أعمال مؤتمر القمة الإسلامية الـ 14 العادية بقصر الصفا في مكة المكرمة بالمملكة العربية السعودية، برئاسة الملك سلمان بن عبدالعزيز، منذ قليل، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، وقادة الدول الإسلامية، وتزامنًا مع قرب احتفال منظمة التعاون الإسلامى بذكرى مرور نصف قرن على تأسيسها، وذلك سبتمبر المقبل.
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